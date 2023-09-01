Знак свыше: обходите стороной тех, у кого есть эта метка на теле

В старые времена отношение людей к родимым пятнам было неоднозначным. На Руси верили, что это хорошая примета — знак поцелуя солнца и милости богов. А вот в Европе к таким отметинам на теле относились с подозрением. Во времена инквизиции достаточно было небольшого пятнышка, чтобы попасть на костер. Пятна и родинки считали своеобразной «печатью дьявола».

Но даже славяне, которые относились к обладателям пигментации на теле добрее, были очень внимательны к некоторым из таких людей. Счастливцев с родимым пятном на спине советовали обходить стороной, ведь характер у них был очень непростой. Метка на этом месте говорила о подозрительности и скрытности. Такие люди склонны все держать в себе и полагаться только на самих себя. Они не доверяют даже близким и редко решаются открыть кому-то душу.

А вот тех, у кого есть пятна на шее или ногах считали удачной компанией. Эти люди отличались легким веселым нравом и хорошим чувством юмора.