Знак антикачества: вот где в СССР снимали самые унылые фильмы

В Советском Союзе отнюдь не все фильмы снимались московскими студиями или «Ленфильмом». В каждой республике была одна или даже две собственные. УССР в этом отношении повезло: кроме небольшой Одесской киностудии там была еще и крупная, получившая название в честь режиссера Александра Довженко.

У зрителей «довженковцы» популярностью не пользовались. Многие считали, что кино, выходящее из стен этой студии, получается средним. Хотя ужасных картин в их работах замечено не было, блестящих также было немного. Публика считала, что фильмы этой киностудии чаще всего скучны и однообразны.

В тех немногих лентах, которые все-таки получили популярность, московские и ленинградские актеры задвигали местных на второй план. Среди таких работ «Королева бензоколонки» и «Одинокая женщина желает познакомиться».

Пользователи Сети пытаются найти причину посредственности киностудии имени Довженко. Одни считают, что им просто не везло с руководством, другие винят во всем фирменный стиль.