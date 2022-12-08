Знаете, зачем на съемочной площадке подписывают кресла? Все из-за жуткого поверья

Специальный стул, выделенный для режиссера фильма — это один из главных предметов на съемочной площадке. Из-за частых появлений в кадре он давно стал культовым, и, например, некоторые поклонники заказывают себе стулья с фамилиями любимых постановщиков. При этом мало кто догадывается, почему на самом деле нужно указывать имя режиссера на спинке.

Как оказалось, главная причина кроется в суеверии артистов. Считается, что никому нельзя занимать стул постановщика даже случайно. И если это сделать, то обязательно случится несчастье не только со съемочной группой, но и с фильмом. Фамилию же указывают, чтобы обезопасить всех и не столкнуться с бедой.

Также по похожим причинам артисты не любят лежать в гробу во время съемок. Считается, что артист, оказавшийся в гробу и сыгравший покойника, обязательно столкнется с несчастьем. И, чтобы избежать этой участи, принято под подушку класть бутылку водки, а после работы над сценой отдавать ее коллегам, которые должны выпить за здоровье экранного покойника.