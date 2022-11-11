Знаете, сколько стоит самая дорогая кукла Барби? Цена лишит дара речи

Эти куклы не для игр.

Заядлые коллекционеры Барби не экономят свои средства при покупке уникальных и штучных экземпляров. Представляем вашему вниманию тройку самых дорогих кукол в мире.

Замыкает рейтинг экземпляр стоимостью 85 тысяч долларов. Очаровательную Барби изготовили к 40-летнему юбилею компании DeBeers, производящей ювелирные украшения. Отдельного упоминания заслуживает пояс куклы. Аксессуар сделан из белого золота и украшен сотней бриллиантов.

Второе почетное место занимает коллекционная кукла за 94 800 долларов. Принцесса стала участницей маркетинговой программы по продвижению фильма «Барби и Хрустальный замок». Для наряда куклы использовали свыше трехсот драгоценных камней, украсивших ее платье.

Безоговорочным лидером рейтинга стала Барби Стефано Кантури. Стоимость этого экземпляра шокирует любого: она составляет 302 тысячи долларов. Барби продали в 2010 году, а вырученные средства пожертвовали на изучение рака молочных желез. Самой главной «изюминкой» куклы стало ожерелье, украшенное редчайшим розовым бриллиантом.