Знаете, почему в советском кино унижали королей? Все дело в «Золушке»

Образ короля в киносказках и мультфильмах СССР строился довольно однозначно: это был глупый и смешной в своей беспомощности самодур, наделенный властью. Как выяснилось, такое пренебрежительное отношение к монархам родилось еще в послевоенное время на съемках «Золушки».

Показ готовой картины вызвал восхищение цензоров из художественного совета, однако претензии у экспертов все же нашлись. Министр кинематографии СССР Иван Большаков удивился, почему все важные и трогательные реплики доверены по сценарию королю. Чиновнику показалось, что гораздо правильнее было бы, чтобы мораль истории проговаривал народ или хотя бы принц. Они же могли бы стать и символом добра в сказке. Тем не менее министр разрешил картину к показу в исходном виде.

На студии учли позицию Большакова и впоследствии неуклонно изображали королей в «правильном» свете. Например, в сказках Александра Роу монархи были неуклюжими и мелочными людьми, иными словами, отрицательными героями.