Смотрите фильмы за 1
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Знаете, почему «Голубые огоньки» были «голубыми»? Причина до смешного проста

Знаете, почему «Голубые огоньки» были «голубыми»? Причина до смешного проста

28 декабря 2022 09:00
Знаете, почему «Голубые огоньки» были «голубыми»? Причина до смешного проста

Зрители долгие годы пытались отгадать эту загадку.

Легендарное шоу «Голубой огонек» начало выходить в эфир в 60-х и просуществовало несколько десятков лет. Несколько раз в год на сцене неизменно собирались самые яркие представители отечественной эстрады, которые пели для всей страны свои знаменитые песни, а юмористы старались рассмешить каждого зрителя. Поклонники оставались в восторге от выпусков, но мало кто догадывался, откуда появилось название шоу.

Знаете, почему «Голубые огоньки» были «голубыми»? Причина до смешного проста

Дело в том, что во время выхода в эфир первых выпусков большая часть жителей страны имела в своих домах черно-белые телевизоры. А эти устройства имеют специфическое голубое свечение экрана, что и стало основой для названия.

Знаете, почему «Голубые огоньки» были «голубыми»? Причина до смешного проста

При этом за годы существования шоу несколько раз меняло название. Изначально оно было известно как «Телевизионное кафе», а после его переименовали в «На голубой огонек». Спустя несколько лет имя программы сократили до привычного, а сегодня эта программа именуется «Голубой огонек на Шаболовке» и выходит в привычном формате: артисты и знаменитости провожают вместе со зрителями уходящий год.

Фото: Кадр из программы «Голубой огонек», 1982
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
2 комментария
Related video