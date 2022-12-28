Знаете, почему «Голубые огоньки» были «голубыми»? Причина до смешного проста

Легендарное шоу «Голубой огонек» начало выходить в эфир в 60-х и просуществовало несколько десятков лет. Несколько раз в год на сцене неизменно собирались самые яркие представители отечественной эстрады, которые пели для всей страны свои знаменитые песни, а юмористы старались рассмешить каждого зрителя. Поклонники оставались в восторге от выпусков, но мало кто догадывался, откуда появилось название шоу.

Дело в том, что во время выхода в эфир первых выпусков большая часть жителей страны имела в своих домах черно-белые телевизоры. А эти устройства имеют специфическое голубое свечение экрана, что и стало основой для названия.

При этом за годы существования шоу несколько раз меняло название. Изначально оно было известно как «Телевизионное кафе», а после его переименовали в «На голубой огонек». Спустя несколько лет имя программы сократили до привычного, а сегодня эта программа именуется «Голубой огонек на Шаболовке» и выходит в привычном формате: артисты и знаменитости провожают вместе со зрителями уходящий год.