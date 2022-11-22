Знаете, как выглядят самые длинные ресницы в мире? Это зрелище отобьет аппетит

Эту тайну не могут разгадать даже врачи.

Китаянка Ю Цзянься стала рекордсменкой Гиннесса как обладательница феноменально длинных ресниц. Ее волоски способны касаться подбородка. Сама Цзянься объясняет это чудо божественным даром.

Усиленный рост волос начался семь лет назад. Китаянка обнаружила, что ее ресницы стали намного длиннее, чем у большинства людей. Озадаченная Цзянься ходила по врачам, но те лишь разводили руками.

Год назад ресницы достигли максимальной длины в 20,5 см. Так она побила свой собственный рекорд, поставленный в 2016 году. Тогда длина волос составляла 12,4 см.

Цзянься считает свою особенность подарком Будды. Ранее женщина провела больше года в горах в поисках душевной гармонии. Китаянка уверена, что Будда таким образом послал ей свою благодать.

С 2015 года ресницы продолжают свой медленный, но уверенный рост. Цзянься думает, что эта особенность дает ей крепкое здоровье и прекрасное самочувствие. Ю призналась, что раньше она была слабой и болезненной, а сейчас ее организм окреп.