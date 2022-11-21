Знаете, как выглядят самые длинные ноги в мире? Тогда взгляните на девушку-рекордсменку

Макки Каррин выросла в самой обычной американской семье. Все ее родственники были высокими, но она с детства обгоняла их всех. Из-за этого знаменитость даже не догадывалась, что является обладательницей самых длинных ног в мире.

Так, рост Макки составляет 208 см. Из них 60% — ноги: длина левой — 135,3 см, а правой — 134,3 см. Как оказалось, такие данные являются достаточным основанием для «Книги рекордов Гиннесса», поэтому в 17 лет ее официально признали самом длинноногой женщиной в мире.

Необычная внешность, по словам американки, сказывается на ее жизни. Она не может с комфортом долететь на самолете, а многие люди постоянно хотят с ней сфотографироваться. При этом Макки не против рассказать о себе незнакомцам, но не любит, когда ее снимают без спроса.

Длинные ноги помогают ей зарабатывать на жизнь. Знаменитость ведет приватную страницу на сайте OnlyFans, доступ к которой можно получить, только оплатив ежемесячную подписку. Макки много времени уделяет контенту для своих фанатов, но не делится откровенными записями, хоть это и принято на платформе, и мечтает стать профессиональным блогером.