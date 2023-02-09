Знаете, что означает «йо-хо-хо» из пиратской песни в романе «Остров сокровищ»? Ответ вас точно удивит

Роберт Стивенсон представил свой приключенческий роман «Остров сокровищ» в 1883 году, мгновенно снискав любовь читателей по всему миру. Книга до сих пор входит в списки самой захватывающей литературы, число ее поклонников неизменно растет, а сам текст произведения давно растащили на цитаты.

Так, при упоминании «Острова сокровищ» читатели непременно вспоминают пиратскую песню «Пятнадцать человек на сундук мертвеца», которая больше чем за 100 лет существования получила множество интерпретаций. Например, ее можно услышать в картине «Пираты Карибского моря: Сундук мертвеца» и даже в альбоме группы «Коррозия металла». Однако мало кто из поклонников догадывается, что же на самом деле означает присказка «йо-хо-хо».

Как оказалось, Стивенсон, сочиняя текст, ориентировался на традиционные морские песни-шанти, которые мореплаватели сочиняли еще с XVI века. И, чтобы добиться правдоподобности, использовал выражения, присущие морякам Англии. А «йо-хо-хо» означает призыв к совместному действию: именно так кричали капитаны, когда их командам нужно было сделать что-то совместно. В России же эквивалент этой фразы — «Раз, два, взяли!».