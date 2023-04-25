Знает секрет вечной молодости? Красавчик Кудашов из «Солдат» почти не изменился

Многие звезды популярного в нулевых сериала «Солдаты» с годами сильно постарели. Однако Павел Майков, воплотивший капитана Кудашова, заметно выделяется на общем фоне.

Артист будто раскрыл секрет вечной молодости. Поклонники с удивлением отмечают, что за прошедшее время звезда экрана совсем не изменился: в свои 47 лет он все такой же красавчик, который одним только взглядом может свести с ума любую женщину.

Актер по-прежнему пользуется популярностью у режиссеров, поэтому много снимается в сериалах и часто появляется на театральной сцене. Попробовал он себя и в качестве музыканта. Майков выступает в составе группы «Магрит», которую создал сам.

На личном фронте у знаменитости все тоже благополучно. Вот уже больше 15 лет он женат на Марии Саффо. От первого брака у артиста есть уже взрослый сын — 20-летний Даниил.