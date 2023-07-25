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Знает секрет вечной молодости? Изгнанная из «Папиных дочек» Даша почти не изменилась

25 июля 2023 11:45
Знает секрет вечной молодости? Изгнанная из «Папиных дочек» Даша почти не изменилась

Ее внешность удивит любого.

Анастасия Сиваева до сих пор остается в памяти зрителей готичной Дашей из «Папиных дочек». К разочарованию фанатов ситкома, актриса не появится в продолжении сериала.

Сиваева начала свою карьеру с «Ералаша». Имея за плечами опыт в кино, она успешно прошла кастинг на роль Маши Васнецовой, старшей дочери большого семейства. Но чуть ли не в последний момент Анастасии сказали, что ей придется играть Дашу — саркастичную девочку-гота.

Рокировка огорчила Сиваеву, ведь героиня не была ей близка. И все же актрисе удалось создать яркий образ, который помнят и любят до сих пор. Несмотря на успех и славу, после закрытия «Папиных дочек» Сиваева пропала с радаров.

С 2015 года Анастасия не снимается в кино и не посещает светские тусовки. Лишь изредка актриса выкладывает фото в своих соцсетях, и каждый ее снимок производит фурор. Сиваева почти не изменилась со времен «Папиных дочек»: она остается красавицей с роскошными волосами и гладкой кожей.

Знает секрет вечной молодости? Изгнанная из «Папиных дочек» Даша почти не изменилась

«С такой внешностью могла бы сыграть булгаковскую Маргариту», «Сногсшибательная», «Настя, ты лучшая», — пишут поклонники актрисы.

Фото: Кадры из сериала «Папины дочки», соцсети
Валерия Шеронова
Валерия Шеронова
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