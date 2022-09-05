Знает каждый школьник: эти ошибки вывели зрителей фильма «Иван Васильевич меняет профессию» из себя

Картина «Иван Васильевич меняет профессию» до сих пор горячо принимается российскими фанатами. Блестящая игра актеров и известные песни обеспечивают фильму популярность даже спустя полвека после премьеры. Но при внимательном просмотре у современной публики все чаще возникают вопросы.

Недавно зрители обратили внимание, что во время допроса Ивана Грозного, попавшего в Советский Союз, актер Юрия Яковлев, исполнявший его роль, продемонстрировал полное незнание истории Московского государства. Дело в том, что датой своего рождения царь называет 1533-й год от рождества Христова, хотя в реальности он родился тремя годами раньше. Кроме того, во времена Грозного вели совсем другое летоисчисление. Так что правильный ответ должен был быть таким: «Лето семь тысяч тридцать восьмое от сотворения мира». Это знает каждый прилежный школьник, доучившийся до восьмого класса.

Впрочем, в конце картины зрители узнают, что все приключения царя были всего лишь сном Шурика, который ударился головой во время своих экспериментов. Поэтому недочеты можно списать на то, что в школе главному герою нравились точные науки, а не история.