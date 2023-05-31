Значения этих пяти слов в СССР не знал ни один провинциал: проверьте себя

Москвичи всегда отличались от «понаехавших» не только холеным внешним видом и уверенностью в себе. Жителей столицы выделяет еще и особый сленг, доступный лишь им и понятный тоже только им. Есть 5 слов-индикаторов, значение которых понимали только коренные москвичи. Туристы или приехавшие на заработки, услышав их, терялись, потому что могли лишь догадываться, как их правильно применять.

Вы знаете, что такое «Пешков-стрит»? Это улица, по которой в первую очередь предлагают проехаться любому гостю столицы. Помимо москвича догадаться о зашифрованном значении мог еще и отличник по школьной литературе. Пешков-стрит — это улица Горького в СССР.

«Пойдем, хочется постилять!» — вы помните значение этого выражения?

Этим, кстати, вовсю занимались в СССР и до СССР. Это делают даже сейчас. Еще не догадались? Стилять — это на сленге означает танцевать.

Если вы славно постиляли, то наставало время хилять. Не припоминаете, что означало забавное словцо? Хилять означает прогуливаться. Кстати, обычно после стилять и хилять у москвичей не оставалось манюшек. И здесь уже можно догадаться по контексту: манюшки — это деньги.