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Значение имени Хатидже из «Великолепного века» вас удивит: слишком нелепо

13 ноября 2022 14:00
Значение имени Хатидже из «Великолепного века» вас удивит: слишком нелепо

После приезда в Стамбул Кесем звали иначе.

Имена в «Великолепном веке», как и в жизни реальных прототипов, имели особое значение. Одна из главных героинь сериала неоднократно их меняла, и в это создатели вкладывали определенный смысл.

Перед тем как стать Кесем, то есть «самой любимой», женщина называла себя Хатидже. Значение этого имени известно немногим, и оно может разочаровать.

Например, к Хюррем и Махидевран нет никаких нареканий. Первое имя означает «приносящая радость», а второе — «весенняя роза султана». Шах-султан переводится как «царица», что соответствовало гордому характеру героини. А вот с Хатидже все не так воодушевленно.

Имя расшифровывается как «недоношенная». Примечательно, что именно так называли многих девочек в то время. Однако сестры Сулеймана избежали подобной участи. Кстати, подобные несоответствия имени и образа коснулись и другой героини. Например, Бейхан означает «сильная правительница». Однако сестра государя, которая носила это имя, была одной из самых незаметных среди остальных.

Фото: Кадр из сериала «Великолепный век», 2011-2014
Валерия Шеронова
Валерия Шеронова
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