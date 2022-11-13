Значение имени Хатидже из «Великолепного века» вас удивит: слишком нелепо

Имена в «Великолепном веке», как и в жизни реальных прототипов, имели особое значение. Одна из главных героинь сериала неоднократно их меняла, и в это создатели вкладывали определенный смысл.

Перед тем как стать Кесем, то есть «самой любимой», женщина называла себя Хатидже. Значение этого имени известно немногим, и оно может разочаровать.

Например, к Хюррем и Махидевран нет никаких нареканий. Первое имя означает «приносящая радость», а второе — «весенняя роза султана». Шах-султан переводится как «царица», что соответствовало гордому характеру героини. А вот с Хатидже все не так воодушевленно.

Имя расшифровывается как «недоношенная». Примечательно, что именно так называли многих девочек в то время. Однако сестры Сулеймана избежали подобной участи. Кстати, подобные несоответствия имени и образа коснулись и другой героини. Например, Бейхан означает «сильная правительница». Однако сестра государя, которая носила это имя, была одной из самых незаметных среди остальных.