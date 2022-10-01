Злой тест: узнайте, насколько вы агрессивны

Каждый человек независимо от пола, возраста и иных характеристик расположен к агрессии. Это неотъемлемая часть любого Homo sapiens. В разные годы ученые пытались найти объяснение агрессивному поведению. Зигмунд Фрейд считал, что все дело заключается в двух природных инстинктах - жизни (либидо) и смерти (агрессии и разрушении). Лауреат Нобелевской премии по физиологии и медицине Конрад Лоренц выдвинул теорию о том, что агрессия является одним из четырех основных побуждений живого существа, которое стремится к выживанию - помимо нее, он включил в этот список страх, голод и размножение. В конце 1980-х теории ученых-эволюционистов опровергли в Севильском заявлении о насилии - по мнению представителей ЮНЕСКО, агрессия зависит не только от генетики, но и от культурных норм и условий жизни. Негативные эмоции могут возникнуть, например, в ответ на нарушение личных границ, на информацию или события, которые так или иначе затрагивают жизнь человека и доставляют ему значительные неудобства.

Хотите проверить, как обстоят дела с “управлением гневом” у вас? Познали ли вы дзен или готовы взорваться при каждом удобном случае? Пройдите наш тест и узнайте честный ответ.