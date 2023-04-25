Злой рок: звезду «Иванушек» настигла жуткая участь

Кирилл Туриченко стал участником «Иванушек International» в 2013 году. В коллективе артист заменил ушедшего в сольное плавание Олега Яковлева, но его участие в группе было сопряжено с многочисленными проблемами.

Как оказалось, музыкант ощутил на себе «проклятие третьего». Дело в том, что все певцы меркли по сравнению с Андреем Григорьевым-Апполоновым и Кириллом Андреевым, а публика не хотела видеть их на сцене. И, например, Туриченко постоянно обвиняли в отсутствии таланта и выгоняли из группы, не стесняясь в выражениях.

«Когда я пел, были моменты, когда в меня что-то кидали. В клубах это был лед чаще всего», — признавался музыкант в откровенной беседе с Teleprogramma.pro.

Однако музыкант решил не сдаваться и продолжил карьеру. В итоге публика привыкла к нему и со временем приняла в популярный коллектив, забыв старое недовольство.