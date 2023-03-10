Злой рок великого сказочника: участь любимчиков Александра Роу проберет до мурашек

Великолепные киносказки Александра Роу до сих пор обожаемы зрителями. Однако судьбы многих актеров, которые снялись в этих потрясающих картинах, сложились весьма печально. Даже бытует мнение, что во всем виноват «злой рок» сказочника Роу.

Трагично сложились судьбы Ольги и Татьяны Юкиных, сыгравших Олю и Яло в «Королевстве кривых зеркал». Также они появились в сказке «Морозко» в одном из эпизодов. В советское время они работали в гостинице «Интурист» вплоть до 90-х годов. Когда СССР распался, сестры оказались никому не нужны. Работы не было, денег тоже. Ольга пристрастилась к алкоголю, что стало причиной ее смерти. Она скончалась в 52 года от сердечного приступа. Татьяна пережила ее на шесть лет.

Еще драматичней сложилась судьба Алексея Катышева, который сыграл главные роли в бессмертных сказках «Варвара-краса, длинная коса» и «Огонь, вода и... медные трубы». После смерти Роу актер оказался не у дел. Режиссеры не приглашали Катышева на роли, и вскоре его жизнь пошла под откос. Артист начал пить и проводить время в сомнительных компаниях. У Алексея даже были проблемы с законом. Его не стало в 57 лет. Известно, что накануне смерти актер был сильно избит.

Также от алкоголизма страдала Вера Алтайская, которая сыграла Асырк в «Королевстве кривых зеркал». Ее трудный характер не выносили ни коллеги, ни режиссеры. Постепенно ее карьера пошла на спад, что сломило Алтайскую. Она умерла в 59 лет.