Злой рок «прошелся» по всем пионерам из «Кортика»: повезло лишь Генке

Фильм «Кортик» по повести Анатолия Рыбакова обрел в СССР оглушительную популярность. Мальчишки не могли оторваться от экрана, когда по телевизору шла эта экранизация. Приключения Мишки, Славки и Генки захватывали юных зрителей с головой. Тогда никто не мог и подумать, что судьбы почти всех актеров сложатся драматично.

Сергей Шевкуненко, сыгравший Мишу, стал бандитом. Он оказался за решеткой, а после освобождения продолжил криминальный путь. В 35 лет Сергея убили.

Игорь Шульженко, исполнивший роль Славки, не связал жизнь с актерством. Он поступил в политех, но так и не отучился. Игорь женился и устроился плиточником. Позднее Шульженко пристрастился к бутылке, что стало причиной его смерти в 56 лет.

Лишь экранному Генке удалось избежать злого рока. Владимир Дичковский хотел поступить в театральный, но провалил экзамены. После армии он стал водителем и по сей день остается в этой профессии. Актером Дичковскому стать не удалось, но, в отличие от товарищей, он смог сохранить свою жизнь.