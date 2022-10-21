Злой рок? Окутанная тайной гибель звезд «Участка» потрясла россиян

В 2003 году вышел сериал «Участок». Картина стала вторым громким проектом в фильмографии Сергея Безрукова. На тот момент с ним только что отгремела «Бригада», и зрители оценили преображение актера из бандита в честного и доброго участкового. К тому же и другие актеры в «Участке» оказались как на подбор. Нина Русланова, Ирина Розанова, Алексей Булдаков, Андрей Краско, Владислав Галкин, Валерий Золотухин и многие другие создавали в ленте нужную атмосферу, а их герои делали историю увлекательной.

Вот только над актерами, игравшими в «Участке», будто бы навис злой рок. Как заметили пользователи Сети, большинство звезд, сыгравших яркий персонажей, уже умерли за эти 9 лет. Причем смерть некоторых из них до сих пор окутана тайной.

Жизнь Андрея Краско унесла сердечная недостаточность в 2006 году. Такой же посмертный диагноз поставили и Галкину в 2010 году, однако его близкие уверены, что актера убили. В 2013 году скончался Валерий Золотухин от последствий обнаруженной глиобластомы. А для Александра Белявского роль в «Участке» стала последней: в 2012 году он свел счеты с жизнью, правда, в этой версии и сейчас сомневаются его родственники и друзья. Актер был очень жизнелюбивый, даже несмотря на трудности последних лет из-за последствий инсульта.

Неясна причина смерти и Александра Числова. 54-летний актер скончался в 2019 году от обострения пневмонии. А после его смерти выяснилось, что у Числова мог быть ВИЧ.