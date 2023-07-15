Злой рок настиг каждого: участи советских Иванушек не позавидуешь

Фильмы-сказки эпохи СССР успешно прошли испытание временем. Картины Александра Роу до сих пор пересматривают с огромным удовольствием, наслаждаясь актерской игрой. К сожалению, жизни некоторых артистов сложились отнюдь не сказочно.

Больше всего досталось Иванушкам. Точнее, актерам Эдуарду Изотову и Алексею Катышеву. Второй, правда, играл у Роу не Иванушку, а Василия и Андрея, но за ним все равно закрепилось имя главного героя русских сказок.

Изотов снялся в легендарной картине «Морозко». Увы, роль Ивана так и осталась самой яркой в его карьере. Не был он счастлив и в личной жизни. Эдуард Константинович женился на актрисе Инге Будкевич, которая родила от него дочь Веронику. Однако брак распался спустя несколько лет. В 80-х артист оказался в тюрьме из-за обмена валюты. Это сломало Изотова, и после освобождения он так и не восстановился. Актер ушел из жизни в 66 лет.

Катышев после смерти Роу остался не у дел. Артиста без образования никуда не брали, и он устроился водителем молоковоза. Алексей Юрьевич стал алкоголиком и, как и Изотов, тоже оказался в тюрьме — его обвинили в убийстве. После выхода на свободу Катышев жил на улице, где его до смерти избили.

Вот такое проклятие сказочных Иванушек.