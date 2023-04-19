Злой рок «Моей прекрасной няни»: болезнь Заворотнюк не такая уж случайность
Актриса сама подписала себе приговор.
Надежды на то, что Анастасия Заворотнюк вновь появится на больших экранах, почти не осталось. Вот уже несколько лет звезда сериала «Моя прекрасная няня» борется с глиобластомой (раком головного мозга). Между тем поклонники задаются вопросом, что же стало причиной столь страшной болезни и можно ли было ее избежать.
Одна из версий носит мистический характер. В Сети давно говорят о проклятии популярного ситкома. Многие засветившиеся в нем актеры столкнулись с большой бедой, а кого-то уже и вовсе нет в живых. Например, в 2006 году Любовь Полищук скончалась от саркомы позвоночника. Поэтому зрители уверены, что болезнь Заворотнюк не такая уж и случайность.
Есть и еще один пример, от которого мурашки по коже.
Сериал с Анастасией в главной роли — адаптация популярного американского проекта «Няня», показ которого завершился еще в 1999-м. Его звездой стала Фрэнсин Дрешер. Знаменитость выступила не только в качестве актрисы, но и сценариста — историю о гувернантке Фрэн Файн она списала с себя.
В начале нулевых у яркой брюнетки, которой тогда было 42 года, обнаружили рак матки. На протяжении двух лет Дрешер искала специалиста, который смог бы ей помочь. К счастью, лечение дало свои плоды. После выздоровления знаменитость основала фонд для поддержки женщин, которые, как и она когда-то, ведут борьбу с онкологией.
Эта история не дает покоя фанатам Заворотнюк. Многие из них считают, что актриса была бы совершенно здорова, откажись она от роли Виктории Прутковской.