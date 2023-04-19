Злой рок «Моей прекрасной няни»: болезнь Заворотнюк не такая уж случайность

Надежды на то, что Анастасия Заворотнюк вновь появится на больших экранах, почти не осталось. Вот уже несколько лет звезда сериала «Моя прекрасная няня» борется с глиобластомой (раком головного мозга). Между тем поклонники задаются вопросом, что же стало причиной столь страшной болезни и можно ли было ее избежать.

Одна из версий носит мистический характер. В Сети давно говорят о проклятии популярного ситкома. Многие засветившиеся в нем актеры столкнулись с большой бедой, а кого-то уже и вовсе нет в живых. Например, в 2006 году Любовь Полищук скончалась от саркомы позвоночника. Поэтому зрители уверены, что болезнь Заворотнюк не такая уж и случайность.

Есть и еще один пример, от которого мурашки по коже.

Сериал с Анастасией в главной роли — адаптация популярного американского проекта «Няня», показ которого завершился еще в 1999-м. Его звездой стала Фрэнсин Дрешер. Знаменитость выступила не только в качестве актрисы, но и сценариста — историю о гувернантке Фрэн Файн она списала с себя.

В начале нулевых у яркой брюнетки, которой тогда было 42 года, обнаружили рак матки. На протяжении двух лет Дрешер искала специалиста, который смог бы ей помочь. К счастью, лечение дало свои плоды. После выздоровления знаменитость основала фонд для поддержки женщин, которые, как и она когда-то, ведут борьбу с онкологией.

Эта история не дает покоя фанатам Заворотнюк. Многие из них считают, что актриса была бы совершенно здорова, откажись она от роли Виктории Прутковской.