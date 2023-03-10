Злой рок или трагическая случайность: беда Дарьи Донцовой никого не оставит равнодушным

В дом Дарьи Донцовой пришло большое несчастье. Писательница не стала скрывать от поклонников горькую правду и выступила с признанием, которое шокировало многих.

Ранее знаменитость говорила о том, что у ее любимого мужа Александра Донцова был диагностирован рак кишечника. Заболевание обнаружили лишь на третьей стадии, поэтому лечение оказалось длительным и непростым. Супругу знаменитости пришлось перенести серьезное хирургическое вмешательство и пройти более семи курсов химиотерапии. В результате болезнь отступила, но, как оказалось, радоваться было рано.

В социальных сетях Донцовой появилось сообщение о том, что ее супруг ушел из жизни после продолжительной борьбы с раком. Теперь многие гадают, что это — злой рок или трагическая случайность. Одни отмечают, что у страшного недуга часто случаются рецидивы и в этом нет ничего странного. Другие же уверены, что несчастья преследуют писательницу, которая тоже перенесла рак, не просто так.