Злой рок «Ералаша»: смерти этих юных звезд киножурнала не кажутся случайностью

Проект «Ералаш» за годы существования успел прославить множество талантливых артистов. Именно благодаря сериалу о юных дарованиях узнавала вся страна, однако многие из звезд киножурнала заканчивали весьма печально свою жизнь.

Например, Алексей Фомкин запомнился зрителям по «Ералашу» и «Гостье из будущего». Зрители были уверены, что артист добьется больших успехов, однако он скончался в 26 лет: во время посиделки с друзьями из-за непотушенной сигареты начался пожар, в котором артист скончался.

Василий Бургман, известный по эпизодам «Зараза» и «Сегодня в мире» также не прожил долгую жизнь. Уже после триумфа в киножурнале он отправился на заработки в Израиль, где погиб в автокатастрофе. Похожая печальная участь постигла и Александра Варакина. Он ушел из жизни в 36 лет, а причиной смерти стала его зависимость от алкоголя и запрещенных препаратов.

Помимо этого, и другие артисты «Ералаша» закончили свой жизненный путь молодыми. Александр Добриков, Максим Пучков, Вера Иванко не перешли и 30-летний рубеж.

Многие поклонники уверены, что над артистами киножурнала действительно висит злой рок. Талантливые актеры уходят из жизни, прославившись в проекте, и их число лишь увеличивается.