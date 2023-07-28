«Злой гном»: звезда «СашиТани» зря показалась без макияжа и фильтров

Валентина Рубцова, известная по юмористическим сериалам «Универ» и «СашаТаня», опубликовала в социальных сетях свой снимок, на котором продемонстрировала максимально естественный образ без капли макияжа. Может быть, она надеялась на похвалу от поклонников, но реакция была прямо противоположной.

На актрису набросились с негативными комментариями. Валентину Рубцову окрестили злым гномом, которому для полноты образа не хватает только бороды. Также некоторые заметили, что актриса не блещет красотой и с профессиональным макияжем, и без него. Однако сама артистка никак не отреагировала на негатив и критику.

Стоит отметить, что 45-летняя Валентина Рубцова обладает прекрасным чувством юмора и неоднократно шутила над собственной внешностью. В детстве и юношестве она, по собственному признанию, сильно комплексовала. Но потом выросла, приняла и полюбила себя такой, какая она есть. Поэтому можно предположить, что актриса понимала, что ее фотография может вызвать такой эффект, но вряд ли ей есть до этого дело. Она счастлива замужем за Артуром Мартиросяном. Пара воспитывает общую дочь Софью.