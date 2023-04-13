Злой гений СССР: участь Кати Булавиной из «Хождения по мукам» проберет до мурашек
Актрисе приходилось терпеть нападки.
Картина «Хождение по мукам» сделала Светлану Пенкину всесоюзной звездой. Актриса сыграла Катю Булавину, одну из главных героинь, а ее коллегой стала сама Ирина Алферова.
На счету Пенкиной не так много ролей, но это не помешало ей попасть в список самых красивых артисток СССР. Ее эффектная аристократичная внешность сводила с ума не только советских граждан, но и иностранцев. Однако Светлана Александровна была не так слаба и беззащитна, как ее героини.
Пенкину называли злым гением СССР и обвиняли актрису в том, что она развалила легендарный ансамбль «Песняры». Дело в том, что кинозвезда была замужем за Владимиром Мулявиным, руководителем коллектива. Музыкант во всем слушался свою жену и не смел ей перечить. В результате Мулявин допускал промахи, переругался с коллегами, и в итоге «Песняры» развалились.
Музыкант ушел из жизни в 62 года. Причиной его смерти стала автокатастрофа — Мулявин врезался в сосны на бешеной скорости. По слухам, он мчал куда-то после очередного скандала с женой. До самой старости Пенкиной приходилось терпеть эти нападки.
В 2016 году актриса скончалась при загадочных обстоятельствах. Было заведено уголовное дело, однако его детали никогда не разглашались. Светлане было 65 лет, и она так и осталась для зрителей актрисой одной роли — роли Кати Булавиной.