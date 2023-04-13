Злой гений СССР: участь Кати Булавиной из «Хождения по мукам» проберет до мурашек

Картина «Хождение по мукам» сделала Светлану Пенкину всесоюзной звездой. Актриса сыграла Катю Булавину, одну из главных героинь, а ее коллегой стала сама Ирина Алферова.

На счету Пенкиной не так много ролей, но это не помешало ей попасть в список самых красивых артисток СССР. Ее эффектная аристократичная внешность сводила с ума не только советских граждан, но и иностранцев. Однако Светлана Александровна была не так слаба и беззащитна, как ее героини.

Пенкину называли злым гением СССР и обвиняли актрису в том, что она развалила легендарный ансамбль «Песняры». Дело в том, что кинозвезда была замужем за Владимиром Мулявиным, руководителем коллектива. Музыкант во всем слушался свою жену и не смел ей перечить. В результате Мулявин допускал промахи, переругался с коллегами, и в итоге «Песняры» развалились.

Музыкант ушел из жизни в 62 года. Причиной его смерти стала автокатастрофа — Мулявин врезался в сосны на бешеной скорости. По слухам, он мчал куда-то после очередного скандала с женой. До самой старости Пенкиной приходилось терпеть эти нападки.

В 2016 году актриса скончалась при загадочных обстоятельствах. Было заведено уголовное дело, однако его детали никогда не разглашались. Светлане было 65 лет, и она так и осталась для зрителей актрисой одной роли — роли Кати Булавиной.