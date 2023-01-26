Зловещее предзнаменование: гибель звезды «Возвращения» проберет до мурашек

Владимиру Гарину прочили блестящее актерское будущее. Артист засветился в популярном проекте «Возвращение», увидеть премьеру которого ему было не суждено. Всего за два месяца до показа юный актер скончался. Его жизнь унесла страшная трагедия, у которой были зловещие предзнаменования.

Еще в детстве Гарину диагностировали болезнь сердца, из-за которой ему нельзя было купаться в холодных водоемах — артист коченел и терял сознание. Однако во время съемок одной из сцен Владимира не смог заменить дублер — ему пришлось самому прыгать в ледяную воду. Тогда актер справился со своей задачей, а всего через год утонул в Осиновском озере.

Мама звезды Татьяна Гарина убеждена, что этого можно было избежать. Владимир не отправился бы на каникулы на Ладогу, если бы не затерялось электронное письмо с приглашением на премьеру фильма с его участием. К тому же родительница артиста призналась, что за пару месяцев до трагедии он любил слушать песню Высоцкого «Баллада об уходе в рай», словно что-то предчувствовал.

Однако есть и другой факт о гибели знаменитости, способный пробрать до мурашек любого. Оказалось, что незадолго до трагедии 16-летний парень вдруг решил исповедаться. «Будто кто-то готовил его к уходу», — подытожила Гарина в беседе с порталом «СтарХит».