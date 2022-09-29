Злословили об отъезде из СССР: куда на самом деле пропал профессор из «Операции "Ы"»

Владимиру Раутбарту посчастливилось засветиться в комедии Леонида Гайдая «Операция „Ы“», где он воплотил добродушного профессора, оценившего по достоинству изобретение студента для получения подсказок. Вскоре после премьеры фильма артист и вовсе исчез с экранов.

Последней работой знаменитости стала озвучка старухи Шапокляк в мультфильме про крокодила Гену. Именно после этого Раутбарт вдруг пропал. Поклонники принялись гадать, что же случилось с любимым артистом и по какой причине он не дает о себе знать.

Поговаривали, что актер принял решение об эмиграции. Многие сокрушались из-за того, что талантливые люди один за другим покидали СССР. Вот только к Раутбарту это не имело никакого отношения.

Все потому, что артист никуда не уезжал. Причина его пропажи оказалась куда более трагичной. Актер умер в возрасте 40 лет. Смерть его была неожиданной и, как пишет портал «Новый очаг », наступила из-за аневризмы аорты.