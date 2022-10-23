Злопамятные и мстительные: 5 знаков Зодиака, которые никогда не простят обиду

Едва ли не каждый день с нами происходят различные неприятности - от мелких до крупных. То сосед сверху неожиданно затопит, то коллега якобы забудет передать важное поручение от руководства, то любимый супруг вместо желанных груш купит зеленые яблоки. Самое главное в таких ситуациях - научиться отпускать их и оставлять в прошлом. Однако некоторые знаки зодиака настолько сильно концентрируются на неприятных мелочах, что не могут о них позабыть и таят обиду на людей, которых считают виновниками произошедшего. Рассказываем, каким представителям зодиакальной плеяды лучше не переходить дорогу.

Овен

Уроженцам этого знака покровительствует Марс - планета, названная в честь древнеримского бога войны. Неудивительно, что Овен любые пустяки способен воспринимать в штыки. Он легко закипает и взрывается, правда, так же быстро отходит.

Еще одна хорошая новость - в отличие от других знаков, вошедших в этот рейтинг, Овен вряд ли будет мстить.

Скорпион

Представители водного знака крайне болезненно воспринимают ситуации, в которых чувствуют себя униженными или оскорбленными. Как только Скорпион придет в себя, он тут же начнет строить планы возмездия.

При этом одними фантазиями о мести дело не обойдется - уроженцы знака действительно пойдут на все, чтобы как следует наказать своих обидчиков.

Стрелец

Этот огненный знак удивительно противоречив - сегодня Стрелец может шутить с вами и улыбаться, а на следующий день при встрече сделать вид, что вы не знакомы. Астрологи говорят, что причиной тому переменчивое настроение Стрельца.

Если их чем-то задеть, они могут не подать вида, но затем, когда в одиночестве поразмыслят над ситуацией, примут жесткое и бескомпромиссное решение отомстить обидчику.

Козерог

“В тихом омуте черти водятся”, - кажется, это как раз про Козерогов. Представители земного знака кажутся спокойными и интеллигентными, однако, если их чем-нибудь обидеть, они вряд ли промолчат. Хотя, кто ж их знает, может быть, и промолчат, а потом нанесут обидчику удар в самый неожиданный момент.

Дело в том, что этот знак очень непредсказуемый - никогда не знаешь, чего от него ожидать.

Водолей

Уроженцы воздушного знака, как правило, мало задумываются о чувствах других людей. В первую, вторую и третью очередь они позаботятся о себе любимом. Поэтому не стоит удивляться, когда Водолей поступает жестоко даже с самыми близкими людьми - у этого знака совершенно иные представления о взаимоотношениях между людьми.