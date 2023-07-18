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Злодейку из сериала «Моя вторая мама» не узнать: пластика пошла на пользу

18 июля 2023 08:30
Злодейку из сериала «Моя вторая мама» не узнать: пластика пошла на пользу

Решилась на перемены прямо в процессе съемок.

Мексиканская красавица Алехандра Мальдонадо стала известной в России после выхода сериала «Моя вторая мама». В теленовелле актриса сыграла злодейку Ирен, которая была разрушительницей чужого счастья.

Прямо во время съемок сериала Алехандра решилась на кардинальные перемены во внешности. Актриса обратилась к хирургам, чтобы исправить форму носа и увеличить грудь. С новым обликом Мальдонадо появилась в заключительных сериях «Моей второй мамы». Метаморфозы заметили все зрители и сошлись во мнении, что перемены пошли актрисе на пользу.

Сегодня мексиканской звезде 59 лет, и она по-прежнему прекрасна, как и в молодости. У нее нестареющий взгляд, очаровательная улыбка и роскошные волосы. Мальдонадо не раз признавали самой красивой актрисой Мексики.

Злодейку из сериала «Моя вторая мама» не узнать: пластика пошла на пользу

Алехандра до сих пор снимается в теленовеллах, которые на родине пользуются большим успехом. Также Мальдонадо можно увидеть во многих фильмах, среди которых «Три судьбы», «Любовь без условий», «Сердцевина дыни».

Фото: кадры из сериала «Моя вторая мама», социальные сети
Валерия Шеронова
Валерия Шеронова
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