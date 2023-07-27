Злодейкой в «Клоне» должна была стать другая: Маиза вымолила роль на коленях

Главной злодейкой сериала «Клон» многие считают стервозную Маизу, жену Лукаса и соперницу Жади. Лишь под финал истории героиня меняется в лучшую сторону, но до этого она попортила кровь не одному человеку.

Роль блестяще исполнила Даниэла Эскобар, которую ранее россияне могли видеть в мыльной опере «Тропиканка». Изначально Маизу должна была сыграть другая актриса, но все сложилось иначе.

Дело в том, что Даниэла на тот момент была супругой режиссера «Клона» Жайме Монжардима. Он хотел, чтобы роль роковой Маизы исполнила его бывшая пассия Ингра Либерату. Эскобар это явно не устраивало, к тому же ей страстно хотелось сыграть главную злодейку теленовеллы. Актриса чуть ли не на коленях уговаривала Жайме утвердить ее на роль Маизы, и режиссер в конце концов сдался.

Ингру он тоже не обидел и дал ей заметную роль в «Клоне». Либерату сыграла сестру Рании Амину, которая появляется во второй половине сериала. Хотя это, конечно, было слабое утешение, ведь Маиза получилась куда более ярким и запоминающимся персонажем.