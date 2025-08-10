Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Злодеи в «Черном клевере» в разы круче, чем в распиаренном «Ван-Пис»: 5 доводов, которые не оспорят даже фанаты Луффи

Злодеи в «Черном клевере» в разы круче, чем в распиаренном «Ван-Пис»: 5 доводов, которые не оспорят даже фанаты Луффи

10 августа 2025 18:07
Злодеи в «Черном клевере» в разы круче, чем в распиаренном «Ван-Пис»: 5 доводов, которые не оспорят даже фанаты Луффи

Оба тайтла хороши, но слишком уж по-своему.

«Ван-Пис» давно числится в «Большой тройке» сенэнов и уверенно шагает к финалу с тысячей глав за плечами, но западные аниме-обозреватели внезапно ударили по самому больному. По их мнению, именно по части злодеев пиратская сага Эйитиро Оды проигрывает куда более молодому «Черному клеверу».

Аргументы оказались такими, что фанатам Луффи и компании, возможно, придется глубоко вдохнуть, прежде чем спорить.

1. Запредельные сюжетные твисты

В «Черном клевере» злодеи играют на нервах с изяществом опытных фокусников. Они не просто выходят на сцену, а врываются в канон, переворачивая представления о персонажах.

Злодеи в «Черном клевере» в разы круче, чем в распиаренном «Ван-Пис»: 5 доводов, которые не оспорят даже фанаты Луффи

Взять хотя бы финального босса, который годами скрывался в теле короля магов Юлия — такого в «Ван-Пис» ждать не стоит. Там антагонисты часто оказываются именно тем, кем кажутся, и хотя фанатские теории звучат захватывающе, правдой в итоге оказываются самые скучные из них.

2. Никаких томительных ожиданий

Ода любит играть в долгую: злодей может маячить на горизонте сотни глав, оставляя крошечные намеки. В «Черном клевере» все быстрее — появился враг, и зритель уже знает, что он замышляет.

Луциус Зогратис, к примеру, едва успел представиться, а уже продемонстрировал свою цель — мировое господство. Такой темп не только экономит время, но и позволяет держать напряжение, не растягивая его до бесконечности.

Злодеи в «Черном клевере» в разы круче, чем в распиаренном «Ван-Пис»: 5 доводов, которые не оспорят даже фанаты Луффи

3. Реалистичнее в своей мерзости

Злодеи Оды нередко получают трогательные флэшбеки: бедное детство, трагедии, предательства. После этого в них почти неловко стрелять из пушки. У Табаты же все честно: многие антагонисты — отъявленные подонки, которые наслаждаются разрушением, властью и болью других.

Это даже убедительнее — в реальной жизни хватает людей, которые гадят не из-за травм, а просто потому что могут.

4. Серьезный тон без клоунады

В «Ван-Пис» юмор встроен в ДНК сюжета, и часто он достается злодеям. Тот же Багги, как ни грозно его подают, в итоге превращается в ходячий мем. Это разряжает атмосферу, но и разрушает ощущение опасности.

«Черный клевер» держит злодеев в мрачных тонах: Ванику, Данте или того же Люциуса шутить не тянет, и их появление почти всегда значит, что кто-то скоро прольет кровь.

Злодеи в «Черном клевере» в разы круче, чем в распиаренном «Ван-Пис»: 5 доводов, которые не оспорят даже фанаты Луффи

5. Максимум удовольствия от финальной победы

Иногда зрителю не нужны серые зоны и философские дилеммы. Хочется просто видеть, как явный подонок получает по заслугам.

«Черный клевер» щедро раздает такие сцены: бой с Люциферо, падение членов Темной Триады — моменты, когда можно искренне встать с дивана и крикнуть «Да!» В «Ван-Пис» из-за сложной мотивации и симпатичных черт злодеев победа над ними ощущается иначе — больше как грустный конец, чем как долгожданная расплата.

Конечно, фанаты «Ван-Пис» наверняка возразят: мол, сложность делает историю глубже. Но авторы «Черного клевера» играют на другой эмоции — злодеи здесь сделаны так, что их хочется ненавидеть, и это дает зрителю простое, чистое удовольствие от того, что справедливость восторжествовала.

Ранее мы писали: Без Луффи стало только лучше: 1137-ю серию «Ван-Пис» называют лучшим, что произошло с сериалом после битвы с Небесным Драконом

Фото: Кадр из аниме «Черный клевер»
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
3 комментария
Этот день войдет в историю: это свежее аниме уложило на лопатки «Дандадан» и «Поднятие уровня» — в России у тайтла фанатов мало Этот день войдет в историю: это свежее аниме уложило на лопатки «Дандадан» и «Поднятие уровня» — в России у тайтла фанатов мало Читать дальше 10 августа 2025
«У меня нет больших надежд»: плохие новости для всех, кто ждал 4 сезон «Извне» в ближайшие месяцы — к этому все и шло «У меня нет больших надежд»: плохие новости для всех, кто ждал 4 сезон «Извне» в ближайшие месяцы — к этому все и шло Читать дальше 10 августа 2025
Славянский «Киберслав» поставили в один ряд с «Ковбой Бибоп» и «Эрго Прокси»: по уровню хайпа приблизился к «Поднятию уровня» Славянский «Киберслав» поставили в один ряд с «Ковбой Бибоп» и «Эрго Прокси»: по уровню хайпа приблизился к «Поднятию уровня» Читать дальше 9 августа 2025
Обожаете музыку из заставки «Евангелиона»? Вместо нее должна быть русская песня, но японцы не выдержали Обожаете музыку из заставки «Евангелиона»? Вместо нее должна быть русская песня, но японцы не выдержали Читать дальше 9 августа 2025
Мальчик-бродяга, одноглазый чудила: почему в «Человеке-бензопиле» Дэнджи стал самым опасным Гибридом Мальчик-бродяга, одноглазый чудила: почему в «Человеке-бензопиле» Дэнджи стал самым опасным Гибридом Читать дальше 8 августа 2025
«Я так устал, сестра моя»: финал 2 сезона «Песочного человека» подготовил идеальную почву для продолжения — вот чем все закончилось «Я так устал, сестра моя»: финал 2 сезона «Песочного человека» подготовил идеальную почву для продолжения — вот чем все закончилось Читать дальше 8 августа 2025
Мог скакать на Вобле, и горя не знать: почему лошадь Геральта из «Ведьмака» зовут Плотва Мог скакать на Вобле, и горя не знать: почему лошадь Геральта из «Ведьмака» зовут Плотва Читать дальше 7 августа 2025
Неразумные, но умом и сообразительностью отличаются: в «Атаке» титаны съели тысячи из-за одного конкретного человека Неразумные, но умом и сообразительностью отличаются: в «Атаке» титаны съели тысячи из-за одного конкретного человека Читать дальше 7 августа 2025
У Диппера в «Гравити Фолз» есть еще одна сестра — ее показывали в мульте много раз, но зрители так и не поняли У Диппера в «Гравити Фолз» есть еще одна сестра — ее показывали в мульте много раз, но зрители так и не поняли Читать дальше 6 августа 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше