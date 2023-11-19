Злобный старец в белом: на Руси Дедом Морозом пугали непослушных детей

Большинство детей дрожат от страха, прочитав известную сказку «Синяя борода». Там безумный старик запирает и пытает ни в чем не повинных прелестниц, завозит новых, и все повторяется по кругу.

Оказывается, вовсе не надо «ходить за границу», чтобы напугаться до зубного скрежета. У русских сказок есть свой Доктор Зло, причем очень неожиданный. Оказывается, издревле на Руси детей пугали Дедом Морозом! И вот в чем подоплека такой дикости.

В переходный период, когда христианство еще не совсем победило язычество, у Дедушки Мороза была репутация не очень. Любые положительные упоминания меняли на негативные. И «славянского Бога» быстренько нарекли демоном, который и людей ненавидит, и замораживает их до смерти, а потом еще сидит и новых жертв требует.

Тонкий намек на садистские повадки заметен в сказке «Морозко». Все помнят, как бедная Настенька чуть было не стала жертвой злобствующего Мороза. Он еще издевался, спрашивал, тепло ли ей. Согласно подобным негативным легендам, другим молодым девицам, оказавшимся в лесу, повезло меньше.

Их Дед Мороз замораживал насмерть и лишних вопросов не задавал. Однако в язычестве любая такая смерть была во благо. Богу зимы же жертву приносили. Христиане, кстати, в тот смутный период еще ухитрились пустить слух о том, что Дед Мороз ворует детей и прячет их в свой мешок. Ну а там уже с ними беда приключается. Легенда, кстати, не прижилась. А вот мешок — да. В нем Дед Мороз новой формации по сей день исправно носит малышам подарки.