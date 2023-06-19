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«Злобный карлик, а не весельчак»: таким Евгения Леонова видел не каждый

19 июня 2023 11:15
«Злобный карлик, а не весельчак»: таким Евгения Леонова видел не каждый

Такое амплуа артиста шокировало зрителей.

Чаще всего Евгений Леонов воплощал на экране образы добродушных весельчаков. Но есть в репертуаре актера и исключение, о котором мало кто знает.

Так, в картине Георгия Данелии «Слезы капали» Евгений Павлович сыграл отрицательного персонажа. Его герой Павел Васин сначала представлен как хороший работник и примерный семьянин. Но однажды он резко становится озлобленным человеком. Васин ругается с коллегами и друзьями, а все из-за того, что он внезапно превратился в борца за честность. Но герой забыл о человечности, чем навлек на себя всеобщую ненависть.

Зрителям было сложно поверить, что невероятно обаятельный Леонов превратился в сгусток зла. С одной стороны, герой вызывает сочувствие, но с другой — презрение.

Скорее всего, режиссер Георгий Данелия сознательно добивался такого диссонанса. Он хотел усилить эмоциональный эффект у зрителей, которые привыкли к Леонову-весельчаку, а не к «злобному карлику». Именно таким прозвищем и наградили Васина те, кто посмотрел эту трагикомедийную картину.

«Злобный карлик, а не весельчак»: таким Евгения Леонова видел не каждый
Фото: Global Look Press, кадр из фильма «Слёзы капали» (1983)
Валерия Шеронова
Валерия Шеронова
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