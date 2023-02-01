Злая шутка природы: от младшего сына Памелы Андерсон вас бросит в дрожь (фото)

В браке с рокером Томми Ли Памела Андерсон обзавелась двумя сыновьями. Звездные наследники давно выросли: старшему Брэндону Томасу 26 лет, а младшему Дилану Джаггеру — 25. Наибольшее внимание общественности всегда привлекает именно Дилан. Всему виной его внешность, которая никого не оставит равнодушным.

Как и брат, Дилан начал развивать карьеру модели. Звездный наследник может похвастаться шикарными природными данными, поэтому нет ничего удивительного в том, что он часто получает приглашения на разного рода фотосессии. При этом интернет-пользователи удивляются тому, как сильно сын Памелы Андерсон похож на нее.

И дело не только в чертах лица, которые юный музыкант унаследовал от своей красавицы-матери. Многие обращают внимание на то, что Дилан, в отличие от старшего брата, слишком субтильный и женственный. Кто-то даже говорит, что природа зло подшутила над младшим сыном актрисы, который вполне мог родиться девочкой и затмить красоту главного секс-символа нулевых.