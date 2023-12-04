Златовласый купидон: сын кровавой барыни так вырос, что его не узнать (фото)

В российском кинематографе не так много проектов, которые можно отнести к жанру фильма ужасов или остросюжетного триллера. Одной из самых ярких подобных картин является сериал «Кровавая барыня».

Центральную роль жестокой помещицы Дарьи Салтыковой в нем сыграла Юлия Снигирь. Сначала на предложение она ответила отказом, так как не понимала, как воплотить на экране такого противоречивого персонажа. Но затем решила, что съемки будут проверкой на прочность для нее.

Пробы устраивали и для маленьких актеров, которые должны были сыграть сына Салтыковой. Кастинг успешно прошел Даниил Муравьев-Изотов. На площадке он держался уверенно, ведь родился в творческой семье. Его дедушка Владимир Потапов был известным режиссером, а мать Евгения Муравьева-Потапова — продюсером и агентом.

Более того, «Кровавая барыня» оказалась не первой лентой для Даниила, дебютировал он еще в «Елках». Но, несмотря на киноопыт, именно работа со Снигирь запомнилась ему больше всего. В одном из эпизодов актриса должна была отругать своего экранного ребенка. Она сделала это так реально, что Изотов по-настоящему расплакался.

Сейчас на счету 15-летнего актера уже 34 картины. Трогательный малыш с большими глазами превратился в златовласого купидона, от которого невозможно отвести глаз на экране.