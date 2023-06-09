«Зитой и Гитой» должна была стать индийская «старуха»: Хеме Малини просто повезло

Культовый индийский фильм «Зита и Гита» обожают до сих пор. Популярность картины во многом связана с актрисой Хемой Малини, которая покорила зрителей своим обаянием. Она блестяще сыграла близняшек, разлученных в младенчестве. Но Малини была не первой кандидаткой на роль Зиты и Гиты.

Идея о похождениях двух сестричек пришла режиссеру Рамешу Сиппи в 1972 году. Было решено найти одну артистку на обе роли. Выбор режиссера пал на актрису по имени Нутан, которой на тот момент исполнилось 36 лет. Однако продюсеры воспротивились этому и сказали, что эта история о молодых девушках, а не о «старухе». Вскоре они нашли 24-летнюю Малини, которой просто повезло сняться в этом фильме.

Яркая брюнетка Нутан не уступала по красоте своей коллеге, однако выглядела на фоне Хемы не такой легкой и игривой. В молодости актриса была одной из самых известных звезд Болливуда. Ее можно увидеть в картинах «Внебрачный сын», «Неприкасаемая», «Чхабили» и в других лентах. Жизнь Нутан оборвалась в 54, причиной ее смерти стала онкология.