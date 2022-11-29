«Зита и Гита»: россияне глазам не поверили, увидев свекровь Леры Кудрявцевой

Хоккеист Игорь Макаров подтвердил популярную теорию о выборе супруги, похожей на мать. На снимке двух хрупких блондинок сложно отличить друг от друга. Лера Кудрявцева не только похожа на свекровь оттенком волос, кажется, что они даже ровесницы. А учитывая, что телеведущая на 16 лет старше избранника, скорее всего, к его матери она действительно ближе по возрасту.

«Как две сестры», «Зита и Гита», «Джентльмены предпочитают блондинок», — восхитились интернет-пользователи.

О матери спортсмена в Сети не так много информации. Судя по ее снимкам, Наталья много времени проводит в тренажерном зале, работая над фигурой. С отцом Игоря женщина уже давно рассталась.

Ранее в интервью Лера рассказывала, что Наталья легко отнеслась к их разнице в возрасте с Макаровым. Однако Отар Кушанашвили заметил, что на свадьбе звездной пары женщина казалась недовольной. В беседе с ним она якобы призналась, что обсуждений будущего брака было в их семье немало, но в итоге она доверилась выбору сына.