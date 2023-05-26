Зина из песни Высоцкого – это реальная женщина: увидите ее фото и поймете, чем пленила

«Ты, Зин, на грубость нарываешься. Все, Зин, обидеть норовишь!» — эти строки из легендарного «Диалога у телевизора» Владимира Высоцкого пел на кухне чуть ли не каждый в СССР.

Все смеялись и грустили вместе с Зиной и многострадальным Ваней. Однако лишь немногие знали, что Зина не собирательный образ и не выдумка Высоцкого. У женщины, которую иронично и беззлобно «воспел» бард, есть реальный прототип.

Музой для артиста стала актриса, его коллега по Театру на Таганке. Зинаида Славина вдохновила коллегу по спектаклю на написание этой теплой и трогательной песни. Высоцкий «притащил» в текст даже хобби Славиной — вязание. Забавно, что Зина представлялась слушателям эдакой обычной советской женщиной, которая только и делает, что пилит мужа. Однако сама актриса была настоящей красавицей и всю свою жизнь посвятила театру и актерской карьере.