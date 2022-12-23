Зимой в босоножках и мини-юбке: как выглядит 60-летняя Снегурочка из Тольятти

Галина Кутерева хорошо знакома всем жителям Тольятти. Не заметить ее невозможно: в зимние морозы она прогуливается по городу в коротких маечках, мини-юбках и босоножках на каблуке. Галина уверяет, что таким образом она исцелила свой организм. В детстве она много болела, проблемы со здоровьем продолжились и в молодом возрасте. Врачи даже нашли у нее рак желудка и кишечника.

Все изменила встреча Кутеревой с гипнологом. Женщина начала заниматься в школе долголетия и закаляться. Поначалу она гуляла в мороз в свитерах, затем смогла выдерживать холод и в платьях, а потом — даже в шортах. Более того, новое обследование показало, что опухоль в ее организме исчезла. Теперь Галина регулярно одевается в летние наряды зимой, заверяя, что не чувствует мороза и никогда не болеет.

Некоторые местные жители восхищены поведением тольяттинской Снегурочки, ведь 60-летняя женщина выглядит лет на 35. Возраст выдает лишь седина Кутеревой, которую она отказывается закрашивать. Но находятся и критики, сомневающиеся в адекватности Галины и правдивости ее истории.