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Киноафиша Статьи «Зимняя вишня» доктора Ватсона: с кем крутил роман Виталий Соломин за спиной у жены

«Зимняя вишня» доктора Ватсона: с кем крутил роман Виталий Соломин за спиной у жены

9 мая 2023 08:50
«Зимняя вишня» доктора Ватсона: с кем крутил роман Виталий Соломин за спиной у жены

Неверному мужу было найдено оправдание.

Виталий Соломин не посчитал официальный брак помехой для новых романтических увлечений. Режиссер Малого театра был женат на актрисе Марии Леонидовой и параллельно строил отношения с коллегой по цеху.

Доктор Ватсон увлекся Светланой Амановой, и та ответила ему взаимностью. Актриса и ее возлюбленный свой роман предпочитали держать в тайне, но, как говорится, все тайное рано или поздно становится явным.

«Зимняя вишня» доктора Ватсона: с кем крутил роман Виталий Соломин за спиной у жены

Леонидова догадалась, что у ее супруга есть другая женщина, но поступила мудро. Она не стала устраивать грандиозный скандал, а смирились с происходящим. Мария Антониновна рассудила так: ее муж — человек творческий, а любому творческому человеку нужна муза.

По слухам, музой Соломина была не только Аманова. Артисту также приписывали интрижку с Еленой Цыплаковой, не видевшей ничего зазорного в любовной связи с женатым мужчиной.

Фото: Legion-Media, globallookpress.com, кадр из фильма «Зимняя вишня», 1985
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
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