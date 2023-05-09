«Зимняя вишня» доктора Ватсона: с кем крутил роман Виталий Соломин за спиной у жены

Виталий Соломин не посчитал официальный брак помехой для новых романтических увлечений. Режиссер Малого театра был женат на актрисе Марии Леонидовой и параллельно строил отношения с коллегой по цеху.

Доктор Ватсон увлекся Светланой Амановой, и та ответила ему взаимностью. Актриса и ее возлюбленный свой роман предпочитали держать в тайне, но, как говорится, все тайное рано или поздно становится явным.

Леонидова догадалась, что у ее супруга есть другая женщина, но поступила мудро. Она не стала устраивать грандиозный скандал, а смирились с происходящим. Мария Антониновна рассудила так: ее муж — человек творческий, а любому творческому человеку нужна муза.

По слухам, музой Соломина была не только Аманова. Артисту также приписывали интрижку с Еленой Цыплаковой, не видевшей ничего зазорного в любовной связи с женатым мужчиной.