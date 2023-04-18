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Киноафиша Статьи Зимина из «Кармелиты» показала подросшую дочку: народ в ужасе (фото)

Зимина из «Кармелиты» показала подросшую дочку: народ в ужасе (фото)

18 апреля 2023 13:45
Зимина из «Кармелиты» показала подросшую дочку: народ в ужасе (фото)

Подписчики предпочли не скрывать свое мнение.

Юлия Зимина стала матерью весной 2015 года, когда на свет появилась ее дочь Серафима. Артистка старательно скрывает имя отца девочки и своего мужа, но саму наследницу в редких случаях все же показывает в своих социальных сетях.

Так, недавно Зимина посвятила пост дню рождения Серафимы. В публикации она трогательно поздравила именинницу с праздником, а проиллюстрировала публикацию шестью фотографиями дочери.

Подписчики не прошли мимо неожиданной записи звезды «Кармелиты». В комментариях они с удивлением отметили, как быстро Серафима выросла за последние годы и как сильно похожа на звездную мать. Некоторые даже признались, что помнят именинницу еще маленькой девочкой, а теперь она уже красуется школьной формой.

«Даже жутко, как сильно вы похожи», «Какая у вас красивая дочка», «Растет настоящей принцессой», «Девочка вся в мать», — комментируют запись фанаты.

Зимина из «Кармелиты» показала подросшую дочку: народ в ужасе (фото)
Фото: соцсети, кадр из сериала "Кармелита" (2005)
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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