«Зима близко» — не предупреждение: Старки — потомки Белых ходоков, и в книгах на это есть четкий намек (но в сериале о нем «забыли)

11 августа 2025 11:21
Мартин в «Ветрах зимы» вполне может развить тему.

Дом Старков в «Игре престолов» и оригинальных книгах — один из древнейших в Вестеросе. Их история уходит в эпоху Долгой Ночи, когда Детям Леса и Первым Людям удалось отразить натиск Белых ходоков. После победы Брандон Строитель возвёл Стену и основал Винтерфелл — символ защиты от древнего зла. Но что, если защищались они не только от внешних раздражителей?

Старая легенда из книг Мартина гласит: 13-й лорд-командующий Ночного Дозора — не кто иной, как потомок Старков. Он влюбился в женщину с кожей «белой, как луна», и глазами «как синие звёзды» — очевидный намек на женщину-ходока.

Вместе они правили из Ночного замка, приносили жертвы Белым ходокам и держали север в страхе, пока их не остановили... другие Старки. Историю подчистили, но по одной из теорий, Брандон Крушитель не смог убить их ребёнка и вырастил его как собственного. Если это правда, значит Дом Старков возник из союза человека и Белого ходока.

В этом свете фамильные черты приобретают зловещий оттенок: необычная связь с волками, хладнокровие в прямом смысле, склонность к уединению и молчаливому стоицизму.

Даже лозунг «Зима близко» может быть не столько предупреждением, сколько напоминанием о собственной природе. А что насчёт крипты Винтерфелла, где каждого предка охраняет меч из железа, «сдерживающего мстительные души умерших»? Не гробница — тюрьма.

Сериал упростил мифологию, книги продолжают хранить такие зацепки. В «Ветрах зимы» Джордж Мартин может вернуться к этой линии и дать более мрачную трактовку происхождению Старков. Может оказаться, что они — не просто люди, хранящие Север, а потомки самой Зимы. И когда она придёт, они не спасутся... они вспомнят, кто они есть.

