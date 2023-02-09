Жюль Верн предугадал будущее современной России: от правды мурашки по коже

Писатели-фантасты прошлых эпох нередко предсказывали будущее вплоть до мелочей. Пожалуй, самым известным «пророком» стал Жюль Верн. Однажды он даже предугадал будущее России.

Речь идет о его романе «Клодиус Бомбарнак», вышедшем в 1893 году. В произведении Верн с явной симпатией рассказывает о России и, в частности, об открытии Трансазиатской магистрали. Но дело в том, что в те годы ее не существовало в Российской Империи. В Европе затею посчитали авантюрой, предрекая проекту оглушительный провал.

Но предсказание Верна все-таки сбылось, к огромному изумлению мировой общественности. Сначала в России была открыта Закаспийская железная дорога, а потом и Трансазиатская магистраль, которая существует до сих пор. Правда, писатель этого уже не застал.

«Клодиус Бомбарнак» рассказывает о французском журналисте, который получил задание прокатиться по железной дороге, построенной русскими. Она простиралась от берегов Каспийского моря до Пекина. Герой оказывается на поезде и начинает записывать свои мысли и впечатления от общения с попутчиками из России.