Жуткую готку умыли и нарядили как настоящую леди: такого преображения никто не ожидал

Юлия, известная под псевдонимом Лу Морган, долгие годы привлекала внимание публики своим эпатажным стилем. Девочка предпочитает готические наряды, а ее увлечение началось с попыток привлечь внимание одноклассников в школе. Но не так давно она все же решилась на преображение и смогла отказаться от привычных образов.

Для нового образа девушка отправилась к экспертам шоу «Перезагрузка». Стилисты полностью изменили стиль героини, предложив ей яркие наряды. Например, легкую юбку в пол алого оттенка, белоснежную майку и такого же оттенка шляпу.

В итоге девушка превратилась в совершенно другого человека. Как отмечают пользователи сети, благодаря новым нарядам она стала более раскрепощенной и харизматичной, а от былой готки не осталось и следа.