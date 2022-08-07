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Жутковато: покойных Цоя, Бодрова и Галкина показали стариками

7 августа 2022 11:09
Жутковато: покойных Цоя, Бодрова и Галкина показали стариками

Поклонники не оценили старания нейросети.

Кумиры россиян в лице Виктора Цоя, Сергея Бодрова и Владислава Галкина рано ушли из жизни при трагических обстоятельствах. Многие россияне задумывались о том, как много артисты могли бы еще подарить публике и как выглядели бы, дожив до преклонных лет.

Любопытство пользователей Сети удовлетворил автор дзен-канала «Киноджем», который с помощью нейросети воссоздал образ Цоя, Бодрова и Галкина, если бы те все же перешагнули порог 50-летия.

Жутковато: покойных Цоя, Бодрова и Галкина показали стариками

Однако старания особого отклика у поклонников покойных звезд не нашли. Многие комментаторы возмутились, что актеров превратили в дряхлых стариков, а то и вовсе изуродовали:

«Цой выглядит как 80-летняя бабуля, корейцы стареют по-другому. Бодров тоже дряхлый, Галкин — просто дед», «Разве остальные участники "Кино" так старо выглядят?!», «Состарили их не по делу. Сейчас они бы еще не дряхлые мужчины были».

Фото: Legion-Media
Елена Королева
Елена Королева
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