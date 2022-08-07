Жутковато: покойных Цоя, Бодрова и Галкина показали стариками

Кумиры россиян в лице Виктора Цоя, Сергея Бодрова и Владислава Галкина рано ушли из жизни при трагических обстоятельствах. Многие россияне задумывались о том, как много артисты могли бы еще подарить публике и как выглядели бы, дожив до преклонных лет.

Любопытство пользователей Сети удовлетворил автор дзен-канала «Киноджем », который с помощью нейросети воссоздал образ Цоя, Бодрова и Галкина, если бы те все же перешагнули порог 50-летия.

Однако старания особого отклика у поклонников покойных звезд не нашли. Многие комментаторы возмутились, что актеров превратили в дряхлых стариков, а то и вовсе изуродовали: