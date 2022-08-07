Жутковато: покойных Цоя, Бодрова и Галкина показали стариками
Поклонники не оценили старания нейросети.
Кумиры россиян в лице Виктора Цоя, Сергея Бодрова и Владислава Галкина рано ушли из жизни при трагических обстоятельствах. Многие россияне задумывались о том, как много артисты могли бы еще подарить публике и как выглядели бы, дожив до преклонных лет.
Любопытство пользователей Сети удовлетворил автор дзен-канала «Киноджем», который с помощью нейросети воссоздал образ Цоя, Бодрова и Галкина, если бы те все же перешагнули порог 50-летия.
Однако старания особого отклика у поклонников покойных звезд не нашли. Многие комментаторы возмутились, что актеров превратили в дряхлых стариков, а то и вовсе изуродовали:
«Цой выглядит как 80-летняя бабуля, корейцы стареют по-другому. Бодров тоже дряхлый, Галкин — просто дед», «Разве остальные участники "Кино" так старо выглядят?!», «Состарили их не по делу. Сейчас они бы еще не дряхлые мужчины были».