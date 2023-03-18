Жутковат даже для ужастика: к такому фильму мир не был готов (фото)

В 1982 году свет увидел фильм «Нечто», которому было суждено войти в историю. Детище Джона Карпентера оценили по достоинству далеко не сразу. Изначально критики обрушились на ленту с беспощадной критикой и нескрываемым отвращением.

Тогда многие пришли к выводу о том, что история о внеземном создании, способном имитировать тело человека, слишком жуткая даже для такого жанра, как хоррор. Сегодня зрители говорят, что именитый режиссер снял такое кино, к которому мир был попросту не готов.

В любом случае лента дождалась своего звездного часа. Теперь на ее основе производят всевозможные комиксы и игры, снимают разного рода ремейки. Любопытно, что год от года число преданных поклонников картины только растет. Зрители признаются, что готовы раз за разом пересматривать фильм, который успели выучить буквально наизусть.