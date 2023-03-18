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Жутковат даже для ужастика: к такому фильму мир не был готов (фото)

18 марта 2023 09:30
Жутковат даже для ужастика: к такому фильму мир не был готов (фото)

Число поклонников картины только растет.
 

В 1982 году свет увидел фильм «Нечто», которому было суждено войти в историю. Детище Джона Карпентера оценили по достоинству далеко не сразу. Изначально критики обрушились на ленту с беспощадной критикой и нескрываемым отвращением.

Тогда многие пришли к выводу о том, что история о внеземном создании, способном имитировать тело человека, слишком жуткая даже для такого жанра, как хоррор. Сегодня зрители говорят, что именитый режиссер снял такое кино, к которому мир был попросту не готов.

В любом случае лента дождалась своего звездного часа. Теперь на ее основе производят всевозможные комиксы и игры, снимают разного рода ремейки. Любопытно, что год от года число преданных поклонников картины только растет. Зрители признаются, что готовы раз за разом пересматривать фильм, который успели выучить буквально наизусть.

Жутковат даже для ужастика: к такому фильму мир не был готов (фото)
Фото: Кадры из фильмов «Крик» (1996), «Чужой» (1979), «Нечто» (1982),
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
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