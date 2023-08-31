Жуткого памятника на могиле Абдулова сторонятся люди: что не так с этой лестницей на Голгофу

Александр Абдулов ушел из жизни в 2008 году, но память об актере жива до сих пор. Многочисленные поклонники приходят на его могилу, чтобы почтить память любимого артиста. Однако место, где похоронен Абдулов, вызывает у них отвращение.

Все дело в памятнике, который больше напоминает бесформенную глыбу. По распоряжению вдовы артиста, на нем были высечены имя Александра Гаврииловича и ступеньки, символизирующие путь на Голгофу.

Фанаты Абдулова до сих пор в шоке от этого непонятного и несуразного изваяния. По их словам, оно совершенно не вяжется с характером актера. Вот что пишут поклонники об этом неудачном памятнике:

«В сумраке выглядит отвратительно и отталкивающе», «Больше не приду, ужасная энергетика у постамента».

Памятник сделан из белого камня, привезенного из Карелии. Согласно поверью, он обладает целительной силой. Незадолго до смерти Абдулову советовали поехать к этому камню, но он уже не успел.