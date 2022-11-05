Жуткое зрелище: внешность Ольги Бузовой без фотошопа и макияжа шокирует

Совсем не такая, как на красной ковровой дорожке.

На страницы певицы Ольги Бузовой в соцсетях подписаны миллионы людей. Каждый день Бузова радует подписчиков новыми фото, на которых она предстает красавицей с идеальной кожей, улыбкой и роскошными волосами. Однако реальная Бузова далека от своей интернет-версии.

Без фильтров и фотошопа 36-летняя певица выглядит как самая обыкновенная россиянка – с несовершенными чертами лица, с пигментными пятнами и мелкими морщинками.

Правда, подобные кадры попадают в Сеть лишь изредка, ведь Бузова старается всегда быть идеальной в глазах поклонников.

При этом недоброжелатели сетуют, что с такими ресурсами Ольга Бузова могла бы выглядеть и получше, списывая все на вредные привычки звезды.