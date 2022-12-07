Жуткое зрелище: судьбе официантки из «Дайте жалобную книгу» не позавидуешь

Фильмы с участием Татьяны Гавриловой сразу становились популярными. Тем не менее настоящей звездой советского кинематографа она так и не стала. Артистке доставались преимущественно эпизодические роли, к чему приложил руку ее обиженный воздыхатель.

Актриса не ответила взаимностью на ухаживания Сергея Герасимова, который снял ее в своей картине «Люди и звери». После этого режиссер сделал все, что мог, чтобы испортить карьеру Гавриловой. Впрочем, знаменитость и сама наломала дров, из-за чего ее судьбе точно не позавидуешь.

Несмотря на то, что Гавриловой приходилось играть второстепенных героинь, она все же обрела некоторую известность. Многие зрители помнят ее по роли дерзкой и хамоватой официантки из картины «Дайте жалобную книгу». Однако сохранить свою популярность звезда не сумела.

Немалую роль в этом сыграло ее знакомство с именитой коллегой по цеху Изольдой Извицкой. Актрисы стали близкими подругами и были неразлучны. Приятельница Гавриловой часто скандалила с мужем, после чего любила приложиться к бутылке. Приобщила она к этому и Татьяну Анатольевну.

В 1971 году Извицкая ушла из жизни, что стало большим ударом для Гавриловой. На фоне переживаний она начала выпивать еще сильнее, что окончательно отвернуло от нее режиссеров. Если актриса и появлялась на экране, то только в образе маргиналок и алкоголичек.

Последние пять лет своей жизни она и вовсе провела в психиатрической больнице, представляя из себя жуткое зрелище. По словам актрисы Ларисы Лужиной, артистка превратилась в беззубую старуху, которая ничего не понимала и ни с кем не говорила.