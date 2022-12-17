Жуткое зрелище: россияне схватились за голову при виде самых популярных близняшек в мире

На большом экране нечасто встречаются талантливые близнецы. Мери-Кейт и Эшли Олсен являются исключением из этого правила.

Близняшки начали сниматься еще в младенчестве, но сильнее всего запомнились по фильму «Двое: я и моя тень». Зрителям настолько понравились девочки, что все вещи, связанные с юными актрисами, сразу же раскупались. Такая бешеная популярность сказалась на внешности и здоровье сестер. Девушки не смогли отделаться от своего образа, и это сильно их изменило. Обе сестры заметно похудели, осунулись и перестали сниматься в кино. Мери-Кейт даже подозревали в употреблении запрещенных веществ.