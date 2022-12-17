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Жуткое зрелище: россияне схватились за голову при виде самых популярных близняшек в мире

17 декабря 2022 18:30
Жуткое зрелище: россияне схватились за голову при виде самых популярных близняшек в мире

Еще одни жертвы ранней популярности.

На большом экране нечасто встречаются талантливые близнецы. Мери-Кейт и Эшли Олсен являются исключением из этого правила.

Близняшки начали сниматься еще в младенчестве, но сильнее всего запомнились по фильму «Двое: я и моя тень». Зрителям настолько понравились девочки, что все вещи, связанные с юными актрисами, сразу же раскупались. Такая бешеная популярность сказалась на внешности и здоровье сестер. Девушки не смогли отделаться от своего образа, и это сильно их изменило. Обе сестры заметно похудели, осунулись и перестали сниматься в кино. Мери-Кейт даже подозревали в употреблении запрещенных веществ.

«Страшные как смерть», «Такой вид, будто едят только по четвергам», «Ужас, страшные, как мумии. Последнее фото смотришь с содроганием», — это обычная реакция людей на новые снимки девушек.

Жуткое зрелище: россияне схватились за голову при виде самых популярных близняшек в мире
Фото: Legion-Media
Кристина Яровикова
Кристина Яровикова
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